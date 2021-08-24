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В сентябре молодым тулякам начнут выдавать «Пушкинскую карту»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В сентябре молодым тулякам начнут выдавать «Пушкинскую карту»

На неё будут зачислены деньги, которые можно потратить на посещение культурных мероприятий.

На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин спросил министра культуры Татьяну Рыбкину о реализации проекта «Пушкинская карта». Предложение о её создании по всей стране прозвучало на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

По словам Татьяны Рыбкиной, начиная с сентября, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно смогут подать заявку на портале Госуслуг. На их счет будут зачислены 3000 рублей, а со следующего года – 5000 рублей.

Эти средства можно будет потратить на посещение культурных мероприятий по всей стране. На первом этапе в проекте примут участие 20 учреждений культуры региона – ведущие музеи, театры, филармония.

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Люди
Алексей ДюминТатьяна Рыбкина
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Тульская область
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