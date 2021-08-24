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Как инфляция повлияла на цены в Тульской области: аналитика Банка России

Как инфляция повлияла на цены в Тульской области: аналитика Банка России

Годовая инфляция в Тульской области в июле 2021 года составила 6,68% – выше, чем в ЦФО и России в целом (6,30% и 6,46% соответственно).

Замедление инфляции в области обусловлено расширением предложения ряда продовольственных товаров, а также снижением спроса на отдельные виды услуг.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары уменьшился с 8,21% в июне до 7,96% в июле. Из-за выросшего урожая тепличных овощей в соседних регионах, а также в связи с расширением работы круглогодичных теплиц, находящихся в Тульской области, снизился рост цен на огурцы и помидоры

В июле прошлого года из-за трудностей с логистикой продукции и неблагоприятных погодных условий на юге страны росли цены на яблоки, в этом году они снизились. Из-за увеличения производства снизился темп прироста цен на куриные яйца.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился за месяц с 6,17% до 6,49%. Из-за увеличения объема индивидуального жилищного строительства по программам льготного кредитования вырос спрос на стройматериалы – подорожали доски и плиты ДСП.

Годовой темп прироста цен на услуги в Тульской области замедлился с 5,06% в июне до 4,79% в июле. Усиление в региональных санаториях антиковидных мер привело к понижению спроса на отдых в лечебно-профилактических учреждениях.

Базовая инфляция в Тульской области ускорилась с 7,37% в июне до 7,65% в июле и сложилась выше общего уровня инфляции. Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в июле 2021 года замедлилась на 0,10 и составила 6,30% при общем уровне инфляции по России – 6,46%.

На динамику цен в округе, как и в целом по стране, преимущественно повлияло увеличение предложения овощей и фруктов, а также снижение потребительского спроса на отдельные виды услуг на фоне изменений противоэпидемических режимов в России и мире.

По прогнозу экспертов Центробанка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться в районе 4%.

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