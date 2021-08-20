Застройщик ЖК «Молодежный» прокомментировал заявления дольщиков

Компания заверила, что все обязательства будут выполнены.

«Три дома жилого района «Молодежный» введены в эксплуатацию, сейчас ведется передача ключей дольщикам. Уже более 60 собственников из 110 получили свои квартиры. Сейчас начинаются работы, которые мы декларировали дольщикам после ввода объекта в эксплуатацию – остекление балконов и установка дизайнерских входных дверей. Таким образом, мы полностью выполняем свои обязательства перед дольщиками», – комментирует ООО «Аврора-Грин».

Ранее прокуратура Тульской области провела проверку соблюдения прав граждан – участников долевого строительства в связи с нарушением ООО «Либерти» и «Аврора-Гринн» сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и передачи объектов долевого строительства гражданам. Также ведомство подтвердило нарушение порядка уведомления участников долевого строительства о переносе сроков строительства.

По результатам проверки застройщикам были внесены представления, ООО «Аврора-Грин» объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений впредь.

В пресс-службе прокуратуре добавили, что вопросы соблюдения прав дольщиков были рассмотрены на заседаниях межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора области. Заслушаны представители застройщиков, разработан алгоритм действий, направленных на восстановление прав граждан.

Благодаря прокурорскому вмешательству введены в эксплуатацию 4 объекта, восстановлены права более 300 граждан – участников долевого строительства, которым в настоящее время осуществляется передача квартир.