«Наш город»: чтобы Тула изменилась

Летом Тула традиционно преображается. А в этом сезоне процесс в Туле идет еще активнее, чем раньше.

И всё благодаря новому муниципальному проекту «Наш город», стартовавшему в конце прошлого года. Работы в рамках проекта ведут во всех округах, депутаты Тульской городской думы следят за качеством их исполнения.

У жителей каждой территории, каждого двора — свои приоритеты. Так, глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева встретилась с жителями ул. Прогресс поселка Косая Гора.

Благодаря инициативе активистов территория общего пользования от Стадионного проезда, 9 до ул. Прогресс, между домами 29 а и 31 также вошла в программу. В ближайшее время здесь установлены три опоры освещения. Сметная стоимость работ составит около 82 тыс. рублей.

Как рассказал старший МКД № 35 по ул. Прогресс Сергей Лапшин, жители неоднократно обращались с просьбой решить вопрос с освещением улицы.

- По этой дороге дети ходят в школу, взрослые — в больницу. Поэтому фонари здесь просто необходимы, — отметил активист. — Мы провели собрание, собрали подписи не только собственников нашего дома, но и соседнего 37-го. Рады, что появилась такая программа «Наш город», которая позволяет решить вопросы благоустройства, пусть и такие небольшие.

Сергей Лапшин поблагодарил Главу Тулы, депутатов городской и областной Дум, администрацию за взаимодействие с жителями.

- Проект за год смог заслужить популярность, туляки активно заявляют о своем желании что-либо изменить во дворах, на улицах, в своих населенных пунктах, — подытожила Ольга Слюсарева.

Глава администрации города Дмитрий Миляев и заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева также провели мониторинг работ по проекту «Наш город» в Советском округе Тулы. В частности, были проинспектированы объекты в районе административного здания по ул. Л. Толстого, 91-а и по ул. Свободы, 60.

В ходе осмотра первого объекта Анастасия Дементьева рассказала Дмитрию Миляеву о многолетней проблеме, касающейся неорганизованного пешеходного движения в районе административного здания по улице Л. Толстого, д. № 91 а.

- Отсутствие единого пространства для передвижения создавало опасность для жизни и здоровья жителей Тулы. Пешеходы, в том числе пожилые люди и мамы с колясками, были вынуждены обходить это место по проезжей части. Безусловно, это создавало угрозу для их жизни и здоровья. Благодаря проекту «Наш город» в этом году были выполнены работы по обустройству необходимого участка тротуара, который соединил существующие тротуары вдоль улицы Л. Толстого со стороны улицы Ф. Энгельса и со стороны улицы Свободы. Теперь жители могут свободно и беспрепятственно передвигаться по обновленной пешеходной дороге, — отметила Анастасия Дементьева.

На втором объекте, расположенном по адресу ул. Свободы, д. № 60, продолжается благоустройство дворовой территории. На сегодняшний день первый этап работ завершен: проведено асфальтирование дворового проезда и обустроены парковочные карманы. На втором этапе проведут кронирование аварийных деревьев.

Анастасия Дементьева отметила, что в 2019 году на собрании с жителями был обозначен вопрос о необходимости проведения благоустройства дворовой территории.

- На всех этапах производства работ мы вместе с жителями контролировали ход ремонта, общались с подрядчиком при возникновении каких-либо спорных вопросов и комиссионно сообща решали их. Сегодня мы видим итог проделанной работы. Второй этап будет выполнен в текущем году. Остаются еще небольшие работы, которые мы вместе с жителями, инициативными группами планируем выполнить в будущем, — подчеркнула заместитель председателя Тульской городской Думы.

- Долгое время наш двор находился в плачевном состоянии. Мы неоднократно пытались войти в различные программы по благоустройству, но все было безуспешно. После обращения к депутату Анастасии Дементьевой мы подали заявку для участия в проекте «Наш город». Сейчас двор в прекрасном состоянии. Выражаем большую благодарность за возможность принять участие в таком необходимом и важном проекте, — отметила старшая по дому № 60 по ул. Свободы Ирина Антонова.

В ходе мониторинга глава администрации города Дмитрий Миляев отметил, что «Наш город» — это совместная инициатива городской администрации и депутатов Тульской городской Думы.

- Проект дополняет наши основные программы по благоустройству, но финансируется в отличие от них только на муниципальные средства, которые мы направляем на небольшие проекты в сфере благоустройства — это дорожные работы, благоустройство дворов, установка детского оборудования, кронирование деревьев, освещение. Это программа маленьких, но добрых и важных дел. На 2021 год мы предусмотрели 100 миллионов рублей. Год пилотный, но мы уже реализуем около 300 объектов. Проект «Наш город» зарекомендовал себя хорошо и показал свою востребованность у туляков, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Перенесемся теперь в Привокзальный округ Тулы. Здесь несколько объектов уже завершены. Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Инна Шевелева приняла участие в комиссионной приемке работ по асфальтированию дворовых проездов многоквартирных домов № 4 и № 6-б по улице Макаренко. Ремонт проведен в рамках проекта «Наш город».

По итогам приемки замечаний не выявлено, работы приняты.

- Общаясь с жителями своего округа, очень часто приходилось слышать жалобы на неудовлетворительное состояние дворовых проездов, отсутствие детского игрового и спортивного оборудования. Зачастую приходилось разводить руками, поскольку выполнить данные работы было довольно сложно. Благодаря муниципальному проекту «Наш город», реализация которого стартовала в этом году, мечты туляков о благоустроенных дворах начали воплощаться в жизнь, — подчеркнула Инна Шевелева.

Старшая по дому № 6 б по улице Макаренко Людмила Апаева выразила благодарность депутатам Тульской городской Думы и администрации Тулы за возможность благоустроить дворовую территорию по проекту «Наш город».

- Много лет наш дворовый проезд находился в ужасном состоянии. Пройти по нему, особенно в непогоду, можно было только в резиновых сапогах. Мы не раз обращались в различные инстанции. В решении данного вопроса помогла депутат по округу Инна Шевелева. Она порекомендовала нам принять участие в проекте «Наш город». От всей души благодарим за отремонтированный дворовый проезд, — отметила Людмила Николаевна.

В Центральном округе депутат, член фракции «Единая Россия» Олег Рогожин в составе комиссии принял участие в приемке асфальтирования дворовой территории по ул. Кауля, 16.

Жильцы дома и председатель территориального общественного самоуправления выразили депутату благодарность и признательность. Впервые за 20 лет во дворе проведены работы по благоустройству.

- Проект «Наш город» предоставляет жителям возможность решить проблемы, касающиеся благоустройства дворовых территорий, ремонта объектов улично-дорожной сети. В отличие от других программ «Наш город» не требует софинансирования жителей. От туляков требуется только вовремя и правильно оформить заявку, — подчеркнул Олег Рогожин.

