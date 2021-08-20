новости
новости
Регистрация
«Наш город»: чтобы Тула изменилась

«Наш город»: чтобы Тула изменилась

Летом Тула традиционно преображается. А в этом сезоне процесс в Туле идет еще активнее, чем раньше.

И всё благодаря новому муниципальному проекту «Наш город», стартовавшему в конце прошлого года. Работы в рамках проекта ведут во всех округах, депутаты Тульской городской думы следят за качеством их исполнения.

У жителей каждой территории, каждого двора — свои приоритеты. Так, глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева встретилась с жителями ул. Прогресс поселка Косая Гора.

Благодаря инициативе активистов территория общего пользования от Стадионного проезда, 9 до ул. Прогресс, между домами 29 а и 31 также вошла в программу. В ближайшее время здесь установлены три опоры освещения. Сметная стоимость работ составит около 82 тыс. рублей.
Как рассказал старший МКД № 35 по ул. Прогресс Сергей Лапшин, жители неоднократно обращались с просьбой решить вопрос с освещением улицы.

- По этой дороге дети ходят в школу, взрослые — в больницу. Поэтому фонари здесь просто необходимы, — отметил активист. — Мы провели собрание, собрали подписи не только собственников нашего дома, но и соседнего 37-го. Рады, что появилась такая программа «Наш город», которая позволяет решить вопросы благоустройства, пусть и такие небольшие.

Сергей Лапшин поблагодарил Главу Тулы, депутатов городской и областной Дум, администрацию за взаимодействие с жителями.

- Проект за год смог заслужить популярность, туляки активно заявляют о своем желании что-либо изменить во дворах, на улицах, в своих населенных пунктах, — подытожила Ольга Слюсарева.

Глава администрации города Дмитрий Миляев и заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева также провели мониторинг работ по проекту «Наш город» в Советском округе Тулы. В частности, были проинспектированы объекты в районе административного здания по ул. Л. Толстого, 91-а и по ул. Свободы, 60.

В ходе осмотра первого объекта Анастасия Дементьева рассказала Дмитрию Миляеву о многолетней проблеме, касающейся неорганизованного пешеходного движения в районе административного здания по улице Л. Толстого, д. № 91 а.

- Отсутствие единого пространства для передвижения создавало опасность для жизни и здоровья жителей Тулы. Пешеходы, в том числе пожилые люди и мамы с колясками, были вынуждены обходить это место по проезжей части. Безусловно, это создавало угрозу для их жизни и здоровья. Благодаря проекту «Наш город» в этом году были выполнены работы по обустройству необходимого участка тротуара, который соединил существующие тротуары вдоль улицы Л. Толстого со стороны улицы Ф. Энгельса и со стороны улицы Свободы. Теперь жители могут свободно и беспрепятственно передвигаться по обновленной пешеходной дороге, — отметила Анастасия Дементьева.

На втором объекте, расположенном по адресу ул. Свободы, д. № 60, продолжается благоустройство дворовой территории. На сегодняшний день первый этап работ завершен: проведено асфальтирование дворового проезда и обустроены парковочные карманы. На втором этапе проведут кронирование аварийных деревьев.

Анастасия Дементьева отметила, что в 2019 году на собрании с жителями был обозначен вопрос о необходимости проведения благоустройства дворовой территории.

- На всех этапах производства работ мы вместе с жителями контролировали ход ремонта, общались с подрядчиком при возникновении каких-либо спорных вопросов и комиссионно сообща решали их. Сегодня мы видим итог проделанной работы. Второй этап будет выполнен в текущем году. Остаются еще небольшие работы, которые мы вместе с жителями, инициативными группами планируем выполнить в будущем, — подчеркнула заместитель председателя Тульской городской Думы.

- Долгое время наш двор находился в плачевном состоянии. Мы неоднократно пытались войти в различные программы по благоустройству, но все было безуспешно. После обращения к депутату Анастасии Дементьевой мы подали заявку для участия в проекте «Наш город». Сейчас двор в прекрасном состоянии. Выражаем большую благодарность за возможность принять участие в таком необходимом и важном проекте, — отметила старшая по дому № 60 по ул. Свободы Ирина Антонова.

В ходе мониторинга глава администрации города Дмитрий Миляев отметил, что «Наш город» — это совместная инициатива городской администрации и депутатов Тульской городской Думы.

- Проект дополняет наши основные программы по благоустройству, но финансируется в отличие от них только на муниципальные средства, которые мы направляем на небольшие проекты в сфере благоустройства — это дорожные работы, благоустройство дворов, установка детского оборудования, кронирование деревьев, освещение. Это программа маленьких, но добрых и важных дел. На 2021 год мы предусмотрели 100 миллионов рублей. Год пилотный, но мы уже реализуем около 300 объектов. Проект «Наш город» зарекомендовал себя хорошо и показал свою востребованность у туляков, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Перенесемся теперь в Привокзальный округ Тулы. Здесь несколько объектов уже завершены. Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Инна Шевелева приняла участие в комиссионной приемке работ по асфальтированию дворовых проездов многоквартирных домов № 4 и № 6-б по улице Макаренко. Ремонт проведен в рамках проекта «Наш город».
По итогам приемки замечаний не выявлено, работы приняты.

- Общаясь с жителями своего округа, очень часто приходилось слышать жалобы на неудовлетворительное состояние дворовых проездов, отсутствие детского игрового и спортивного оборудования. Зачастую приходилось разводить руками, поскольку выполнить данные работы было довольно сложно. Благодаря муниципальному проекту «Наш город», реализация которого стартовала в этом году, мечты туляков о благоустроенных дворах начали воплощаться в жизнь, — подчеркнула Инна Шевелева.

Старшая по дому № 6 б по улице Макаренко Людмила Апаева выразила благодарность депутатам Тульской городской Думы и администрации Тулы за возможность благоустроить дворовую территорию по проекту «Наш город».

- Много лет наш дворовый проезд находился в ужасном состоянии. Пройти по нему, особенно в непогоду, можно было только в резиновых сапогах. Мы не раз обращались в различные инстанции. В решении данного вопроса помогла депутат по округу Инна Шевелева. Она порекомендовала нам принять участие в проекте «Наш город». От всей души благодарим за отремонтированный дворовый проезд, — отметила Людмила Николаевна.

В Центральном округе депутат, член фракции «Единая Россия» Олег Рогожин в составе комиссии принял участие в приемке асфальтирования дворовой территории по ул. Кауля, 16.

Жильцы дома и председатель территориального общественного самоуправления выразили депутату благодарность и признательность. Впервые за 20 лет во дворе проведены работы по благоустройству.

- Проект «Наш город» предоставляет жителям возможность решить проблемы, касающиеся благоустройства дворовых территорий, ремонта объектов улично-дорожной сети. В отличие от других программ «Наш город» не требует софинансирования жителей. От туляков требуется только вовремя и правильно оформить заявку, — подчеркнул Олег Рогожин.
 

только цифры

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:20 −11
Другие статьи по темам
Событие
Наш городблагоустройствопроект
Люди
Ольга СлюсареваДмитрий МиляевАнастасия Дементьева
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Застройщик ЖК «Молодежный» прокомментировал заявления дольщиков
Застройщик ЖК «Молодежный» прокомментировал заявления дольщиков
Клуб парламентских партий ждет расширение?
Клуб парламентских партий ждет расширение?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.