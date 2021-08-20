В Белевском районе поисковики нашли неучтенное воинское захоронение времён ВОВ

Фото Михаила Булдакова

Поисковики отряда «Штурм» ведут раскопки в Арсеньевском и Белевском районах. С 1 июля проведено более двадцати полевых выездов на места боев Великой Отечественной войны. Выявлено два неучтенных воинских захоронения советских бойцов, местонахождение еще двух уточняется. Сотрудникам МЧС передано для утилизации большое количество взрывоопасных предметов.

Волонтёры занимаются поиском и извлечением останков бойцов павших в январе-марте 1942 года в районе деревни Каменка Белевского района. Первые данные о неучтенном воинском захоронении были получены искателями при изучении донесений о безвозвратных потерях 342-й стрелковой дивизии. В мае этого года информацию подтвердил местный житель, указав примерное место расположения полностью засыпанной воронки от крупнокалиберного боеприпаса, куда, по его словам, свозили тела погибших красноармейцев зимой-весной 1942-го года.

Обнаружить захоронение удалось не сразу – пришлось изучить архивы, но, в конце концов, поисковикам улыбнулась удача. Глубина залегания останков достигала трёх метров. Как выяснилось, бойцов здесь хоронили не только в начале 1942 года, но и позже, когда фронт отодвинулся, а местные жители начали возделывать землю и наткнулись на незахороненные останки. Искателями уже подняты останки 22 бойцов и командиров Красной армии.