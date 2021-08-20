Силовики передали белевскому монастырю икону Георгия Победоносца

Руководители региональных силовых ведомств передали храму Спасо-Преображенского мужского монастыря икону Великомученика Георгия Победоносца – покровителя всех защитников Отечества.

Иконы была искусно выполнена из дерева в одной из исправительных колоний Тульской области. Во время праздничного богослужения епископ Белёвский и Алексинский Серафим освятил икону и вместе со всеми молящимися совершил с ней крестный ход вокруг храма.

Обращаясь к прихожанам, епископ Серафим поздравил их с престольным праздником и выразил слова признательности братству силовых структур за преподнесенный дар, который займет достойно место в одном из приделов возрождающегося Спасо-Преображенского монастыря.