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Силовики передали белевскому монастырю икону Георгия Победоносца

Силовики передали белевскому монастырю икону Георгия Победоносца

В Спасо-Преображенском храме состоялось праздничное богослужение.

Руководители региональных силовых ведомств передали храму Спасо-Преображенского мужского монастыря икону Великомученика Георгия Победоносца – покровителя всех защитников Отечества.

Иконы была искусно выполнена из дерева в одной из исправительных колоний Тульской области. Во время праздничного богослужения епископ Белёвский и Алексинский Серафим освятил икону и вместе со всеми молящимися совершил с ней крестный ход вокруг храма.

Обращаясь к прихожанам, епископ Серафим поздравил их с престольным праздником и выразил слова признательности братству силовых структур за преподнесенный дар, который займет достойно место в одном из приделов возрождающегося Спасо-Преображенского монастыря.

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вчера, в 22:34 +1
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Место
Тульская областьБелев
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