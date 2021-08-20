На ул. Советской ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В связи с ремонтом трамвайных путей по ул. Советской, на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна, трамваи маршрутов № 3, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 будут осуществлять движение по измененной схеме.

Кроме того, в районе дома № 4 по ул. Советской, с 23.40 21 августа до 7.00 22 августа будет ограничено движение всех видов транспорта по четной стороне ул. Советской, на участке от ул. Мосина до ул. Сойфера. На время работ городской пассажирский транспорт изменит схемы движения.