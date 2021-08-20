Гости фестиваля Signal 2021 не останутся без связи

Signal 2021 пройдет в пятый раз. Open air продлится с 19 по 22 августа, ожидаются выступления более сотни артистов. Основную музыкальную программу примут пять сцен: Signal, Mobius, Prizma, Meadow, Rodnya. Фишкой этого года станет 50-метровая мультимедийная инсталляция Contact. Как заявляют организаторы, эта эмоциональная антенна способна посылать сообщения в космос.

Так, специально для посетителей фестиваля природы, электронной музыки и архитектуры Signal 2021 Tele2 провела работы по усилению сигнала связи и увеличению скорости мобильного интернета и емкости сети. На территории национального парка «Угра» Tele2 установила дополнительные мобильные базовые станции, что позволит участникам активно общаться в мессенджерах, вести прямые эфиры со своих смартфонов, публиковать фото и видео в соцсетях прямо во время выступления артистов.



