новости
новости
Регистрация
Тулячка: «Муж пострадал в ДТП, потому что дорога совершенно не оборудована для пешеходов»

Тулячка: «Муж пострадал в ДТП, потому что дорога совершенно не оборудована для пешеходов»

ДТП рядом с остановкой у Третьей шахты на дороге «Тула-Липки» произошло вечером 14 августа.

Автомобиль сбил мужчину, когда он переходил дорогу. К счастью, человек остался жив, отделавшись лишь разрывом связок колена. 

На пешехода был составлен протокол за передвижение по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Но пострадавший и его жена уверены: фликеры ничего бы не изменили.

– Место ДТП находится рядом с поворотом, но заходящим в него машинам обзор закрывают ветки деревьев. Ни с одной из сторон нет знаков, сообщающих водителям, что впереди населенный пункт, остановка, пешеходный переход. Освещения тут тоже нет. Чего ждет наша администрация? По этой дороге ходят не те, кто приехал на автобусе или идут из магазина на Третьей шахте. Дети переходят эту дорогу, направляясь в школу, а в это время здесь несутся машины, – говорит супруга пострадавшего Светлана Мотина.

Она предоставила редакции видео, наглядно демонстрирующие ситуацию на дороге: 

Обстоятельства ДТП и виновник аварии пока не установлен. Но пострадавший намерен обращаться в суд в связи с бездействием дорожных служб и администрации Киреевского района.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 16:00 +10
Другие статьи по темам
Событие
ДТПсодержание дорогосвещениепострадавший
Место
Тульская областьлипкиКиреевский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица» сыграет два товарищеских матча с краснодарским «Динамо»
«Тулица» сыграет два товарищеских матча с краснодарским «Динамо»
Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию
Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.