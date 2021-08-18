Тулячка: «Муж пострадал в ДТП, потому что дорога совершенно не оборудована для пешеходов»

Автомобиль сбил мужчину, когда он переходил дорогу. К счастью, человек остался жив, отделавшись лишь разрывом связок колена.

На пешехода был составлен протокол за передвижение по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Но пострадавший и его жена уверены: фликеры ничего бы не изменили.

– Место ДТП находится рядом с поворотом, но заходящим в него машинам обзор закрывают ветки деревьев. Ни с одной из сторон нет знаков, сообщающих водителям, что впереди населенный пункт, остановка, пешеходный переход. Освещения тут тоже нет. Чего ждет наша администрация? По этой дороге ходят не те, кто приехал на автобусе или идут из магазина на Третьей шахте. Дети переходят эту дорогу, направляясь в школу, а в это время здесь несутся машины, – говорит супруга пострадавшего Светлана Мотина.

Она предоставила редакции видео, наглядно демонстрирующие ситуацию на дороге:

Обстоятельства ДТП и виновник аварии пока не установлен. Но пострадавший намерен обращаться в суд в связи с бездействием дорожных служб и администрации Киреевского района.