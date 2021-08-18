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«Тулица» сыграет два товарищеских матча с краснодарским «Динамо»
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» сыграет два товарищеских матча с краснодарским «Динамо»

Игры пройдут в Витязево.

Волейбольная «Тулица» сыграет два товарищеских матча с краснодарским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Игры состоятся 20 августа в 16.30 и 21 августа в 10.00 на спортивной базе «Волейград» (Витязево). Трансляция матчей пройдет в группе «Тулицы» ВКонтакте.

Напомним, в данный момент тульская команда находится на сборах в Краснодарском крае. Накануне тулячки провели первую тренировку.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 16:05 0
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