Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейбольная «Тулица» сыграет два товарищеских матча с краснодарским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Игры состоятся 20 августа в 16.30 и 21 августа в 10.00 на спортивной базе «Волейград» (Витязево). Трансляция матчей пройдет в группе «Тулицы» ВКонтакте.

Напомним, в данный момент тульская команда находится на сборах в Краснодарском крае. Накануне тулячки провели первую тренировку.