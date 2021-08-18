Сбер вакцинировал уже 77% сотрудников
77% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.
Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.
В Среднерусском банке Сбербанка число вакцинированных сотрудников превысило 70%.
Лидер по этому показателю — 78% — Тульская область, на втором месте (77%) — коллектив Брянского отделения, на третьем (73%) — Тверское отделение.
Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением Сбербанка:
Сергей Ющенко
— В Тульском отделении вакцинировано 78% сотрудников. В настоящее время количество заболевших среди сотрудников значительно уменьшилось; если случается заболевание после прохождения вакцинации – оно протекает в легкой форме.
Мы уверены, что благодаря вакцинам и дополнительным мерам защиты сможем победить вирус и вернуться к привычной жизни.