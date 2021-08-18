Сбер вакцинировал уже 77% сотрудников

77% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.

Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.

В Среднерусском банке Сбербанка число вакцинированных сотрудников превысило 70%.

Лидер по этому показателю — 78% — Тульская область, на втором месте (77%) — коллектив Брянского отделения, на третьем (73%) — Тверское отделение.

Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением Сбербанка: