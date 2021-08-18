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Житель Донского умер после драки с пасынком
фото: архив MySlo

Житель Донского умер после драки с пасынком

Теперь обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.

В Донском местный житель Владимир К. обвиняется в причинении смерти по неосторожности. 

По информации Myslo, обвиняемый поссорился с отчимом и конфликт перерос в драку. Владимир ударил оппонента по лицу и тот упал, ударившись головой о прикроватную тумбу и пол. От полученных повреждений мужчина чуть позже скончался. 

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
вчера, в 13:25 +1
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