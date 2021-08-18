Житель Донского умер после драки с пасынком

фото: архив MySlo

Теперь обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.

В Донском местный житель Владимир К. обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По информации Myslo, обвиняемый поссорился с отчимом и конфликт перерос в драку. Владимир ударил оппонента по лицу и тот упал, ударившись головой о прикроватную тумбу и пол. От полученных повреждений мужчина чуть позже скончался.

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.