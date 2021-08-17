Специалисты Росреестра расскажут тулякам о картографии и геодезии

Во вторник, 24 августа, сотрудники Управления Росреестра по Тульской области ответят на вопросы жителей региона, связанные с государственным геодезическим надзором, а также лицензированием геодезический и картографической деятельности.

Консультировать туляков будет заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ирина Петрова. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 47-05-09.