новости
новости
Регистрация
Специалисты Росреестра расскажут тулякам о картографии и геодезии

Специалисты Росреестра расскажут тулякам о картографии и геодезии

В региональном управлении ведомства пройдёт тематическая горячая линия.

Во вторник, 24 августа, сотрудники Управления Росреестра по Тульской области ответят на вопросы жителей региона, связанные с государственным геодезическим надзором, а также лицензированием геодезический и картографической деятельности.

Консультировать туляков будет заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ирина Петрова. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 47-05-09.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
17 августа, в 20:39 −1
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росреестра по Тульской областигорячая линияответы на вопросыгеодезия и картография
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный педиатр Тульской области ответит на вопросы туляков
Главный педиатр Тульской области ответит на вопросы туляков
Скончался основатель легендарного автомузея в селе Черноусово Михаил Красинец
Скончался основатель легендарного автомузея в селе Черноусово Михаил Красинец
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.