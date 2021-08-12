В Туле возобновили работу отделения ортопедии и хирургии областной клинической больницы №2

На этой неделе закрыт инфекционный госпиталь на базе стационара на улице Тимирязева. Хирурги уже проводят здесь первые плановые операции.

Инфекционный госпиталь на базе областной больницы № 2 был развернут в конце июня. За это время здесь прошли лечение от коронавируса более 120 человек. После выписки последнего пациента и дезинфекции помещений возобновили работу 30 коек ортопедического и 40 коек хирургического отделения. Началась плановая загрузка отделений, сегодня госпитализировано более 10 человек.

«План госпитализаций и операций расписан на две недели вперед. Речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи — эндопротезировании тазобедренных и коленных суставов. Во время работы инфекционного госпиталя часть операций этого профиля проводилась на базе филиала больницы в д. Ясная Поляна. Сегодня мы возобновили плановую помощь по ортопедии в полном объеме. Ежегодно мы проводим около тысячи таких операций. Сейчас наша задача — нарастить темпы работы», — рассказал и.о. заведующего стационаром, травматолог-ортопед Виталий Головченко.

К плановой работе также вернулись врачи хирургического отделения. Здесь оказывают экстренную помощь пациентам с патологиями вен, артерий, гнойными заболеваниями и некоторыми видами ожогов. Проводят плановые операции при заболеваниях щитовидной железы, брюшной полости, желчекаменной болезни, различных видах грыж. В период работы в режиме инфекционного госпиталя пациентов направляли в другие учреждения Тулы.

«В течение последних трех недель мы планомерно сокращаем коечный фонд в инфекционных госпиталях. Отделения и медперсонал, которые ранее были задействованы в лечении пациентам с коронавирусом, возвращаются к оказанию плановой помощи», — сообщил заместитель министра здравоохранения Михаил Малишевский.