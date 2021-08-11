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В Тульской области завершается подготовка к новому отопительному сезону
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области завершается подготовка к новому отопительному сезону

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков проинспектировал объекты теплоснабжения Ясногорска.

Всего в Тульской области готовят к зиме 629 котельных и меняют 107 км тепловых сетей. Работы выполнены на 70%. По словам Олега Дючкова, на протяжении трех лет в регионе ежегодно меняют до 7% ветхих тепловых сетей. Эта цифра соответствует рекомендациям Ростехнадзора и позволяет получать паспорта готовности к отопительному периоду во всех муниципальных образованиях.

Министр проинспектировал готовность котельной «Центральная» в Ясногорске. Строительство котельной находилось на особом контроле у губернатора Алексея Дюмина. Она построена в рамках трехстороннего концессионного соглашения, которое было заключено на ПМЭФ в 2017 году.

– Пусконаладочные работы на этом объекте уже проводились в конце прошлого отопительного сезона. Осенью планируем запустить ее на полную мощность, – отметил Олег Дючков.

В Ясногорске министр принял участие в противоаварийных тренировках. Во время учений отрабатывалось взаимодействие персонала ресурсоснабжающих и управляющих организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления, Ситуационного центра губернатора Тульской области и территориальных органов МЧС при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, вызванных отключением электричества.

Аналогичные учения прошли в Кимовском, Узловском и Воловском районах. В ходе учений в режиме реального времени осуществлялось подключение резервных источников питания. Учения показали готовность районов к внештатным ситуациям.

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Люди
Олег Дючков
Место
Тульская областьЯсногорск
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