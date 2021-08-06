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В центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

В центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

Запрет на реализацию спиртосодержащей продукции будет действовать с 14.30 до 22.00.

В субботу, 7 августа, на стадионе «Арсенал» состоится встреча тульского клуба с «Крыльями Советов» (Самара). Начало матча в 17.30.

В соответствии с региональным законодательством, не допускается продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, в радиусе километра от места его проведения за три часа до начала, во время проведения и в течение трех часов после завершения мероприятия.

В связи с этим в центре Тулы с 14.30 до 22.00 будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху).

Текстовую трансляцию матча «Арсенал» –«Крылья Советов» читайте позже на Myslo!

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сегодня, в 10:05 −2
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ТулаЦентральный стадион Арсенал
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