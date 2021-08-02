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В Тульской области разрешили не носить маски на некоторых предприятиях

В Тульской области разрешили не носить маски на некоторых предприятиях

Это коснется работы трудовых коллективов, в которых привиты 90% сотрудников.

В ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области глава регионального Роспотребнадзора напомнил, что с прошлого года в области действует постановление об организации противоковидной работы на промышленных предприятиях. По словам Александра Ломовцева, сегодня в это постановление внесены изменения.
 
«Внесены изменения, допускающие нахождение на рабочих местах на промышленных предприятиях без масок. В местах массового скопления требования остаются прежними, но на рабочих местах в течение смены, в коллективах, где привиты 90% и более людей, можно находиться без масок», — сказал Александр Ломовцев.
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сегодня, в 14:49 −6
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