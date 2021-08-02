В Тульской области разрешили не носить маски на некоторых предприятиях

В ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области глава регионального Роспотребнадзора напомнил, что с прошлого года в области действует постановление об организации противоковидной работы на промышленных предприятиях. По словам Александра Ломовцева, сегодня в это постановление внесены изменения.

«Внесены изменения, допускающие нахождение на рабочих местах на промышленных предприятиях без масок. В местах массового скопления требования остаются прежними, но на рабочих местах в течение смены, в коллективах, где привиты 90% и более людей, можно находиться без масок», — сказал Александр Ломовцев.