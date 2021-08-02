Роспотребнадзор: в Тульской области заболеваемость пневмонией остается на высоком уровне

Об этом глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал на оперативном совещании у губернатора.

За минувшую неделю в регионе зафиксировано 4090 случаев заболевания ОРВИ, что на 26% выше эпидпорога.

- В Туле 2050 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 50%. Порог заболеваемости превышен и среди взрослых, и среди детей. На высоком уровне остается заболеваемость внебольничной пневмонией - 324 случая.

Сохраняется тенденция снижения заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю зафиксировано 984 случая заражения. В целом заболеваемость Covid-19 снижена на 6%.

На промпредприятиях выявили 7 заносов коронавируса. Среди лиц, вернувшихся с отдыха с российских курортов, зафиксировано 8 случаев заболевания, - доложил министр.

Кроме этого Роспотребнадзор проверил 91 объект: нарушения найдены на предприятии «Южморрыбфлот», которое привлекало к работе иностранцев, предприятиях продовольственной торговли, промышленных предприятиях, организациях дошкольного образования.