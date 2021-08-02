Тульские десантники отмечают 91-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск

2 августа на территории воинской части 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии прошли торжественные мероприятия, посвященные 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

Перед началом официальной части Губернатор Алексей Дюмин и врио командира дивизии гвардии, полковник Владимир Селиверстов возложили цветы к памятнику защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга.

Глава региона поздравил десантников.

«О высокой доблести и силе духа наших десантников знает весь мир. Голубые береты всегда там, где требуются отличная боевая выучка, сноровка, готовность действовать решительно и четко. Это делает «крылатую пехоту» грозным оружием, входящим в резерв Верховного Главнокомандующего», – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что жители Тульской области гордятся тем, что на территории региона дислоцируется знаменитая 106-я дивизия. Она была сформирована в годы Великой Отечественной войны и освобождала Европу от фашистов, приближала долгожданную для всего мира Победу. За героизм дивизия награждена двумя орденами: Кутузова II степени и Красного Знамени.

«Воины дивизии неоднократно подтверждали свой профессионализм: самоотверженно выполняли операции в республиках Средней Азии, Закавказья, Афганистане, Сирийской Арабской Республике и других «горячих точках». Вы с честью отстаиваете интересы Отечества, защищаете жизни мирных граждан», – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор также подчеркнул, что за стойкость и мужество десятки тысяч гвардейцев-десантников награждены медалями и орденами. 25 человек удостоены звания Героя России. А 106-й дивизии Указом Президента России было присвоено почётное наименование «Тульская».

Глава региона поблагодарил военнослужащих за сложную, но необходимую службу, а ветеранов – за бесценный опыт, который они передают молодым бойцам. Он пожелал десантникам крепкого здоровья, мирного неба и успехов в службе на благо России.

Алексей Дюмин вручил отличившимся военнослужащим дивизии государственные и региональные награды.

Военнослужащих также поздравил Владимир Селиверстов и вручил им ведомственные награды.

Праздничные мероприятия завершились парадным маршем и показательными выступлениями воинов-десантников.