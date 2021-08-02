В Тульской области москвич выкупил полуразрушенное здание храма и вернул его верующим

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Храм в честь великомученика Димитрия Солунского приведут в порядок и откроют для служб.

В лоно Русской Православной Церкви вернулся еще один храм, построенный в 19 веке и утраченный в годы советской власти. Об этом сообщает пресс-служба Белевской Епархии.

Предприниматель из Москвы Павел Осипов, который в конце прошлого года купил здание храма в честь великомученика Димитрия Солунского в с. Завалово Одоевского района, пожертвовал его верующим. Благодаря усилиям неравнодушных людей местный церковный приход снова возродится, а храм будет открыт для своего истинного предназначения.

Напомним, объявление о продаже здания появилось на Авито в конце прошлого года. Событие вызвало большой общественный резонанс.

Павел Осипов, генеральный директор АО «Кремль Кэпитал Менеджмент», не остался равнодушным и принял решение купить храм для его сохранения, возрождения и передачи верующим.

Согласование процедуры пожертвования храма РПЦ заняло несколько месяцев. 16 апреля 2021 года все формальности были улажены. Примечательно, что это совпало со знаковым событием в жизни Павла Осипова — у него родился ребенок.

Храм в селе Завалово был построен в 19 веке и является памятником архитектуры регионального значения. О его судьбе известно немного, как и о времени возникновения прихода. До 1836 года храм был деревянным, освященным во имя св. вмч. Димитрия Солунского. В 1836 году в связи с ветхостью деревянного храма была предпринята постройка каменного здания на средства прихожан и благотворителей.

Новый каменный храм был закончен в 1843 году и тогда же освящен во имя святого великомученика Димитрия Солунского, как и было ранее. В 1852 году вместо обустроенной на столбах звонницы возвели двухъярусную каменную колокольню. В 1859-1866 гг. в храме был построен придел во имя св. Иоанна Предтечи на средства помещика села Слободки Одоевского уезда, коллежского секретаря Иоанна Александровича фон-Вернер. В 1894 году при храме открылась школа грамоты. Приход стал местом не только духовного возрастания, но и интеллектуального развития для жителей Одоевского уезда, удаленного от центра Тульской губернии.

Точных сведений о времени закрытия прихода нет. Но одно остается фактом — в первой половине 20 века его постигла судьба многих других церковных строений.

После распада СССР земля вместе с храмовым зданием оказалась в частной собственности, несколько раз переходила из одних рук в другие. Но попыток восстановления храма, облагораживания земельного участка его собственники не предпринимали. А затем последовали банкротство хозяина и вынужденная продажа.

Сейчас храм находится в удовлетворительном состоянии, но требует реставрационных и восстановительных работ. Не сохранился купол колокольни, внутри остались лишь фрагменты штукатурки с фресками. Надеемся, что стараниями неравнодушных людей храм будет восстановлен и снова станет важным религиозным и культурным центром Тульской области.