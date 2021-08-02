В тульских госпиталях остаются свободными 228 коек для больных коронавирусом

Фото из архива Myslo.

Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал Дмитрий Марков, запред правительства Тульской области — глава регионального минздрава.

- На сегодняшний момент у нас есть 228 свободных коек. В течение прошлой недели мы уменьшили количество коронавирусных коек с 1700 снизили до 1390, чтобы оставшиеся места могли «работать» на оказание плановой медпомощи. В случае изменения обстановки мы можем их вернуть обратно в течение двух суток, технологии уже отработаны. В резерве 2000 коек, кроме того, на этой неделе завершается переоборудование Киреевской больницы, это еще порядка 250 коек.

Сейчас в тульских госпиталях находятся 981 человек с коронавирусом, из них 37% в тяжелом состоянии. Запас необходимых лекарств для больниц, по словам Маркова, в достаточном количестве, есть двухмесячный запас. Кислорода для ковидных больниц также хватает.

Запас экспресс-тестов для обнаружения коронавирусной инфекции увеличат: в наличии сейчас 8000 тестов, 5000 тестов поступают на этой неделе. К концу августа запас тестов увеличат до 25 тысяч.