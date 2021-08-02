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За неделю от COVID-19 выздоровели 420 жителей Тульской области

За неделю от COVID-19 выздоровели 420 жителей Тульской области

В двух муниципальных образованиях не зафиксировано новых случаев заражения.

С 27 июля по 2 августа 420 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. 
 
Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 41 235 человек.
 
За минувшую неделю зарегистрировано 984 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Воловском и Куркинском случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 47 682 случая заболевания.
 
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 60 пациентов в возрасте от 35 до 90 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания.
 
Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2462 человека.
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