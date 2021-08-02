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В 23 тульских домах меняют 87 лифтов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В 23 тульских домах меняют 87 лифтов

Большинство из них уже смонтированы и ожидают приёмки.

В Туле продолжается замена лифтового оборудования в многоэтажках. В пяти домах уже запущены 9 новых лифтов, еще 67 смонтированы, ожидают приёмки. Монтаж 11 лифтов продолжается. Остальные лифты в работе.

Замена лифтов ведётся в рамках региональной программы, инициированной губернатором Алексеем Дюминым. Она действует с 2018 года на условиях софинансирования – жители выплачивают 3,7 от стоимости работ, остальные деньги выделяют Фонд капремонта, городской и областной бюджеты.

Участвовать в программе могут многоквартирные дома, срок эксплуатации которых составляет 25 лет и более. Обязательное условие – взносы за капремонт должны поступать на счёт Фонда капремонта.

За два года в Туле заменили 491 лифт в 146 многоквартирных домах. В этом году работы выполняет ПАО «Карачаровский механический завод», заказчиком выступает Фонд капитального ремонта Тульской области.

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Место
Тула
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