В Тульской области фура столкнулась с легковушкой и врезалась в отбойник

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Около двух часов ночи 2 августа, в районе 116-го километра автодороги М-2 «Крым» (Заокский район, неподалеку от Дятлово) произошло ДТП. Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 46-летний водитель грузового автомобиля Scania врезался в попутный Toyota.

После удара фура совершила наезд на барьерное ограждение. Перед столкновением оба транспортных средства двигались в направлении Москвы. В результате автоаварии никто не пострадал.