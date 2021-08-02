Фото предоставлено очевидцем происшествия
В Тульской области фура столкнулась с легковушкой и врезалась в отбойник
В результате ДТП обошлось без пострадавших.
Около двух часов ночи 2 августа, в районе 116-го километра автодороги М-2 «Крым» (Заокский район, неподалеку от Дятлово) произошло ДТП. Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 46-летний водитель грузового автомобиля Scania врезался в попутный Toyota.
После удара фура совершила наезд на барьерное ограждение. Перед столкновением оба транспортных средства двигались в направлении Москвы. В результате автоаварии никто не пострадал.
Другие статьи по темам