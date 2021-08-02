Тульские десантники отметили День ВДВ автопробегом

Фото предоставлено участниками пробега

Военнослужащие колонной проехали по городу, а затем возложили цветы к памятнику Василию Маргелову.

Военнослужащие 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантная Краснознамённой ордена Кутузова дивизии 2 августа организовали автопробег, приуроченный ко Дню ВДВ.

На 12 автомобилях десантники проехали практически через весь город – от памятника «Защитникам неба Отечества» на Московском шоссе по ул. Октябрьской, а затем по Красноармейскому проспекту и проспекту Ленина до ул. Генерала Маргелова.

Конечной точкой стал сквер, в котором установлен бюст основателю воздушно-десантных войск Василию Филипповичу Маргелову. По пути следования к участникам пробега присоединялись другие автомобилисты – на Зеленстрой приехало больше 20 машин. Военнослужащие подняли над бюстом флаг ВДВ и возложили цветы.