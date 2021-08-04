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Тульский автобус №7 исчез с Яндекс.Карт. Зато по «Тройке» проезд бесплатный
Фото из тульского Telegram-канала.

Тульский автобус №7 исчез с Яндекс.Карт. Зато по «Тройке» проезд бесплатный

Автобус №7, связывающий Пролетарский округ и южную часть Тулы, один из популярных маршрутов. Поэтому изменения в его работе не остались незамеченными жителями.

С начала этой недели в редакцию Myslo поступило несколько обращений по поводу автобуса №7. Их местонахождение невозможно уточнить по Яндекс.Картам, автобусы не всегда приходят по расписанию. Карту «Тройка» водители не принимают к оплате. Изменился даже цвет кузова автобусов – с белого на оранжевый.

Myslo обратился в Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Начальник управления Дмитрий Ярцев рассказал, что с 1 августа автобусный маршрут № 7 «з-д РТИ – з-д Мелодия» обслуживает компания-перевозчик ООО «Прометей-ТВ» (до этого на маршруте работало ООО «Тульская транспортная компания»). Срок контракта – по 31 декабря 2021 года.

– Приложение Яндекс.Транспорт – это коммерческий продукт. Ответственность за корректность отображаемых данных приложения несет коммерческая организация. Для дальнейшего рассмотрения вопроса рекомендуем обратиться в компанию ООО Яндекс.

При этом существует мобильное приложение «Умный Транспорт», разработанное специалистами Тулы, в котором автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу, отображаются в корректном формате.

Однако мы проверили: и в приложении «Умный транспорт» «семерки» на момент публикации новости не отображаются. 

Что касается количества единиц автобусов и расписания, Дмитрий Ярцев отметил: график движения автобусов остался прежним. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации, скачав файл с таблицей Excel (в разделе Город > Гостям города > Транспорт > Расписание движения городского транспорта на период введения режима повышенной готовности).

Сотрудники МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности» 3 августа провели проверку на предмет возможных нарушений расписания муниципального автобусного маршрута №7. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

– По вопросу невозможности проведения оплаты картой «Тройка» сообщаем: компания-перевозчик обратилась в АО «ОЕИРЦ» для ремонта валидаторов.

Пока валидаторы не установят, для владельцев карты «Тройка» проезд на данном муниципальном автобусном маршруте будет бесплатным при предъявлении карты.

Отмечается, что для более детального рассмотрения обращений и предложений туляки могут связываться с отделом по контролю за исполнением транспортной работы контрольно-ревизионной службы МКУ «ЦО ДТД города Тулы» по телефону: 76-03-34.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:13 +3
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