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Почему дома тормозит Wi-Fi?
Фото: ru.freepik.com.

Почему дома тормозит Wi-Fi?

Специально для вас мы создали небольшой тест, который позволит узнать, насколько сильно у вас загружена домашняя сеть.

Задумывались о том, сколько в вашем доме устройств, которым нужен интернет? Давайте посчитаем прямо сейчас, и для примера возьмем условную современную семью из трех человек, с ребенком старше 7-8 лет. Три смартфона, планшет (ноутбук), стационарный компьютер, умная колонка, телевизор smart tv. Еще в перечень можно добавить «жильцов» из экосистемы умного дома: видеокамеры, холодильник, робот-пылесос, розетки, лампочки, ночники и всевозможные датчики.
 
Кстати, Wi-Fi-роутеры умеют показывать все подключенные к ним устройства. Нужно зайти в настройки (см. инструкцию по эксплуатации) и выбрать раздел «Карта сети». А многие современные роутеры управляются через приложения.
 
Всё это постоянно находится в сети, нагружая ее. И вы наверняка замечали, что когда вся семья в сборе, то интернет иногда начинает «тормозить»: видео периодически замирает, музыка останавливается, онлайн-игра подвисает, социальные сети дольше загружаются. Скорее всего, дело в том, что возрастает нагрузка на сеть. 
 
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:27 −3
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