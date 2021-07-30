Из-за пожара в «Гостином дворе» временно не работает пункт вакцинации

Рассказываем, где можно получить второй компонент вакцины.

Региональный минздрав сообщил, что в связи с ликвидацией последствий короткого замыкания в ТЦ «Гостиный двор» пункт вакцинации в торговом центре временно приостановил прием пациентов.

Жители, которым сегодня необходимо получить второй компонент вакцины, могут обратиться в пункт вакцинации в Городском концертном зале по адресу ул. Советская, 2.