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Из-за пожара в «Гостином дворе» временно не работает пункт вакцинации

Из-за пожара в «Гостином дворе» временно не работает пункт вакцинации

Рассказываем, где можно получить второй компонент вакцины.

Региональный минздрав сообщил, что в связи с ликвидацией последствий короткого замыкания в ТЦ «Гостиный двор» пункт вакцинации в торговом центре временно приостановил прием пациентов.

Жители, которым сегодня необходимо получить второй компонент вакцины, могут обратиться в пункт вакцинации в Городском концертном зале по адресу ул. Советская, 2.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:49 +3
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