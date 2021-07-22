Утверждён состав оргкомитета по подготовке к празднованию 630-летия Куликовской битвы

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о составе оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.

Сопредседателями организационного комитета стали зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель ассоциации «Российское историческое общество» Сергей Нарышкин.

Также в состав оргкомитета вошли помощник Президента РФ Владимир Мединский, Министр культуры РФ Ольга Любимова, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, руководители крупнейших предприятий Тульской области, общественных организаций.

С инициативой празднования годовщины Куликовской битвы выступил Алексей Дюмин. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Уже ведется работа по формированию плана мероприятий, который будет принят на первом заседании оргкомитета.