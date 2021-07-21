Какие дома Тулы обесточат 22 июля
Плановые отключения пройдут с 9 до 18 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 1, 2, 4,
- ул. Революции, 17,
- ул. Советская, 16,
- ул. Бондаренко, 5, 7, 9, 11, 20,
- ул. Вильямса, 18,
- ул. Оборонная, 96, 100, 98,
- ул. Петра Алексеева, 12-62 ( чётн.), 7-49 (нечётн),
- ул. Макса Смирнова, 53-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а,
- пер. Макса Смирнова, 1-21,
- ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-72 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а,
- ул. М. Гончары, 1, 10, 6-а, 6-б, 5-а, 2, 3, 4, 7, 5, 8, 8-б, 8-в, 8-г,
- ул. Пузакова, 76, 78,
- ул. Курковая, 150-а, 150-б, 152, 152-а, 154,
- Калужское шоссе, 7, 11, 13, 15,
- ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
- ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 22-б, 24, 22,
- ул. Немцова, 25, 23,
- п. Михалково: ул. Косогорская,
- ул. Воронежская,
- ул. Российская,
- ул. Тверская,
- ул. Михалковская,
- ул. Волжская,
- ул. Самарская,
- ул. Невская,
- ул. Окская,
- ул. Балтийская,
- ул. Донская,
- ул. Смоленская,
- ул. Саратовская,
- 1-й Михалковский пр-д,
- 2-й Михалковский пр-д,
- 3-й Михалковский пр-д,
- 4-й Михалковский пр-д,
- 5-й Михалковский пр-д,
- пер. Колхозный,
- ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
- ул. Нормандии Неман, 1,
- ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а,
- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
- ул. Гончарова, 1-7,
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-12,
- ул. Металлургов 47-а, 49,
- ул. Серебровская, 22,
- п. Рудаково: ул. Люлина, 6-а.
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