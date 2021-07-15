Пункт вакцинации в ГКЗ открылся в 9 утра
Туляков будут принимать 20 медицинских бригад.
Пункт вакцинации в Городском концертном зале Тулы с сегодняшнего дня работает с 9.00 до 19.00. Напомним, решение продлить его работу было принято после того, как на прививку выстроились огромные очереди.
Количество медицинских бригад увеличено до 20.
На момент публикации новости больших очередей в ГКЗ не наблюдается.
Ранее минздрав порекомендовал не занимать очередь в пункты вакцинации в ГКЗ и «Гостином дворе» заранее и выбирать для посещения дневные часы, чтобы избежать длительного ожидания.
Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку. Скачать документы можно по ссылкам:
Добровольное информированное согласие
Все пункты вакцинации смотрите на карте:
вчера, в 17:50, 70 2095 -18
вчера, в 16:50, 26 1374 -8
вчера, в 13:50, 97 4268 -27
вчера, в 12:11, 262 4311 -33
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