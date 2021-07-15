новости
новости
Регистрация
Пункт вакцинации в ГКЗ открылся в 9 утра

Пункт вакцинации в ГКЗ открылся в 9 утра

Туляков будут принимать 20 медицинских бригад.

Пункт вакцинации в Городском концертном зале Тулы с сегодняшнего дня работает с 9.00 до 19.00. Напомним, решение продлить его работу было принято после того, как на прививку выстроились огромные очереди.

Количество медицинских бригад увеличено до 20.

На момент публикации новости больших очередей в ГКЗ не наблюдается.

Ранее минздрав порекомендовал не занимать очередь в пункты вакцинации в ГКЗ и «Гостином дворе» заранее и выбирать для посещения дневные часы, чтобы избежать длительного ожидания.

Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку. Скачать документы можно по ссылкам:
 

 

 

Сюжет: Все о вакцинации
Когда в ГКЗ и «Гостинке» можно привиться от ковида без очередей: совет минздрава
Жизнь Тулы и области
Когда в ГКЗ и «Гостинке» можно привиться от ковида без очередей: совет минздрава
вчера, в 17:50, 70 2095 -18
С 15 июля число медбригад в пункте вакцинации в тульском ГКЗ увеличат до 20
Жизнь Тулы и области
С 15 июля число медбригад в пункте вакцинации в тульском ГКЗ увеличат до 20
вчера, в 16:50, 26 1374 -8
В пункт вакцинации в ГКЗ собралась огромная очередь
Жизнь Тулы и области
В пункт вакцинации в ГКЗ собралась огромная очередь
вчера, в 13:50, 97 4268 -27
Названы сроки начала вакцинации подростков от ковида
Мир
Названы сроки начала вакцинации подростков от ковида
вчера, в 12:11, 262 4311 -33
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:57 −6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пункт вакцинацииГКЗпрививка от коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВОЗ заявила о начале третьей волны коронавируса в мире
ВОЗ заявила о начале третьей волны коронавируса в мире
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.