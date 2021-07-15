Пункт вакцинации в ГКЗ открылся в 9 утра

Пункт вакцинации в Городском концертном зале Тулы с сегодняшнего дня работает с 9.00 до 19.00. Напомним, решение продлить его работу было принято после того, как на прививку выстроились огромные очереди.

Количество медицинских бригад увеличено до 20.

На момент публикации новости больших очередей в ГКЗ не наблюдается.

Ранее минздрав порекомендовал не занимать очередь в пункты вакцинации в ГКЗ и «Гостином дворе» заранее и выбирать для посещения дневные часы, чтобы избежать длительного ожидания.

Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку. Скачать документы можно по ссылкам: