Тульскому поисковому отряду «Лиза Алерт» требуются волонтёры
За июнь представители отряда приняли участие в 80 поисковых мероприятиях.
Отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику за последний месяц. В июне волонтёры приняли участие в 80 поисковых мероприятиях. Всего к ним поступило 75 заявок. Из них:
- Найден, жив – 55,
- Найден, погиб – 5,
- Не найден – 6,
- Не подтвержденные заявки – 5,
- Доставлен по месту проживания – 3,
- Родные найдены – 1.
Количество заявок увеличилось. Отряд нуждается в людях и ресурсах. Присоединиться к активным поискам можно, заполнив анкету или позвонив по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии 8(800)700-54-52.
Кроме того, написать о своём желании вступить в отряд можно в комментариях к этому посту.
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