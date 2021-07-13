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Тульскому поисковому отряду «Лиза Алерт» требуются волонтёры

Тульскому поисковому отряду «Лиза Алерт» требуются волонтёры

За июнь представители отряда приняли участие в 80 поисковых мероприятиях.

Отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику за последний месяц. В июне волонтёры приняли участие в 80 поисковых мероприятиях. Всего к ним поступило 75 заявок. Из них:

  • Найден, жив – 55,
  • Найден, погиб – 5,
  • Не найден – 6,
  • Не подтвержденные заявки – 5,
  • Доставлен по месту проживания – 3,
  • Родные найдены – 1.

Количество заявок  увеличилось. Отряд нуждается в людях и ресурсах. Присоединиться к активным поискам можно, заполнив анкету или позвонив по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии 8(800)700-54-52.

Кроме того, написать о своём желании вступить в отряд можно в комментариях к этому посту.

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