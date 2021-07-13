Тульскому поисковому отряду «Лиза Алерт» требуются волонтёры

Отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику за последний месяц. В июне волонтёры приняли участие в 80 поисковых мероприятиях. Всего к ним поступило 75 заявок. Из них:

Найден, жив – 55,

Найден, погиб – 5,

Не найден – 6,

Не подтвержденные заявки – 5,

Доставлен по месту проживания – 3,

Родные найдены – 1.

Количество заявок увеличилось. Отряд нуждается в людях и ресурсах. Присоединиться к активным поискам можно, заполнив анкету или позвонив по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии 8(800)700-54-52.

Кроме того, написать о своём желании вступить в отряд можно в комментариях к этому посту.