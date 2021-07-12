Владимир Путин поощрил тульских педагогов
Учителей поздравил глава региона Алексей Дюмин.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении».
За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) благодарность главы государства объявлена:
- Ольге Беловой, преподавателю-организатору Волхонщинской средней общеобразовательной школы,
- Ирине Овсянниковой, учителю Тульского областного центра образования,
- Елене Смирновой, руководителю Регионального модельного центра дополнительного образования детей Областного эколого-биологического центра учащихся.
Награжденных поздравил губернатор Алексей Дюмин.
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