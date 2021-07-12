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Владимир Путин поощрил тульских педагогов

Владимир Путин поощрил тульских педагогов

Учителей поздравил глава региона Алексей Дюмин.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении».
За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) благодарность главы государства объявлена:

  • Ольге Беловой, преподавателю-организатору Волхонщинской средней общеобразовательной школы,
  • Ирине Овсянниковой, учителю Тульского областного центра образования,
  • Елене Смирновой, руководителю Регионального модельного центра дополнительного образования детей Областного эколого-биологического центра учащихся.

Награжденных поздравил губернатор Алексей Дюмин.

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Тульская область
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