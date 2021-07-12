Владимир Путин поощрил тульских педагогов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) благодарность главы государства объявлена:

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