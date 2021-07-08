На строительство инфраструктуры в микрорайоне «Новая Тула» направят более 6,7 млрд рублей
Из них больше половины средств привлечет компания ДОМ.РФ.
8 июля в Москве состоялось совещание генерального директора ДОМ.
Стороны договорились о совместной реализации в регионе комплексных проектов с применением механизма инфраструктурных облигаций. С его помощью ДОМ.РФ привлечет более 3,7 млрд руб на строительство инженерной и социальной инфраструктуры в микрорайоне «Новая Тула». Общая стоимость строительства инфраструктуры в этом проекте составляет около 6,7 млрд руб.
– По завершении комплексной экспертизы мы вынесем проект на межведомственную комиссию при Минстрое России для принятия решения о выделении средств на нужные жителям объекты. Это новые школы и детские сады, качественные инженерные системы, транспортная инфраструктура, — отметил Виталий Мутко.
В микрорайоне «Новая Тула» планируется построить более 700 тыс. кв. м жилья. Для его жителей необходимо создать социальные и инфраструктурные объекты.
– Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволяет распределить затраты на инфраструктуру на последующие очереди строительства, а не только на первую. Благодаря этому удается избежать убыточности проекта на старте. Кроме магистральной инженерной инфраструктуры с помощью ДОМ.РФ в «Новой Туле» будут построены и социальные объекты, — подчеркнул Валерий Шерин.
ДОМ.РФ и Тульская область договорились активнее информировать жителей о механизмах кредитования ИЖС, разработанных Банком ДОМ.
Валерий Шерин также отметил, что в регионе могут быть реализованы и другие проекты ДОМ.РФ, включая строительство доступного арендного жилья и запуск совместной программы льготной ипотеки на индивидуальное строительство.