На строительство инфраструктуры в микрорайоне «Новая Тула» направят более 6,7 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

8 июля в Москве состоялось совещание генерального директора ДОМ. РФ Виталия Мутко с первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области Валерием Шериным.

Стороны договорились о совместной реализации в регионе комплексных проектов с применением механизма инфраструктурных облигаций. С его помощью ДОМ.РФ привлечет более 3,7 млрд руб на строительство инженерной и социальной инфраструктуры в микрорайоне «Новая Тула». Общая стоимость строительства инфраструктуры в этом проекте составляет около 6,7 млрд руб.

– По завершении комплексной экспертизы мы вынесем проект на межведомственную комиссию при Минстрое России для принятия решения о выделении средств на нужные жителям объекты. Это новые школы и детские сады, качественные инженерные системы, транспортная инфраструктура, — отметил Виталий Мутко.

В микрорайоне «Новая Тула» планируется построить более 700 тыс. кв. м жилья. Для его жителей необходимо создать социальные и инфраструктурные объекты.

– Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволяет распределить затраты на инфраструктуру на последующие очереди строительства, а не только на первую. Благодаря этому удается избежать убыточности проекта на старте. Кроме магистральной инженерной инфраструктуры с помощью ДОМ.РФ в «Новой Туле» будут построены и социальные объекты, — подчеркнул Валерий Шерин.

ДОМ.РФ и Тульская область договорились активнее информировать жителей о механизмах кредитования ИЖС, разработанных Банком ДОМ. РФ. Тульская область входит в топ-25 по вводу индивидуального жилья в России. По словам Виталия Мутко, сотрудничество застройщиков региона с Банком ДОМ.РФ позволит удешевить строительство индивидуальных домов и сделать их покупку доступнее для жителей. Это поможет региону в достижении целей нацпроекта «Жилье и городская среда».

Валерий Шерин также отметил, что в регионе могут быть реализованы и другие проекты ДОМ.РФ, включая строительство доступного арендного жилья и запуск совместной программы льготной ипотеки на индивидуальное строительство.