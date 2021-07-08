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Какие дома Тулы будут обесточены 9 июля

Какие дома Тулы будут обесточены 9 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В пятницу отключения электричества пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Бундурина 56, 38, 59, 60, 61,
  • ул. Первомайская 22, 24, 18,
  • ул. Вильямса 4, 6, 6-а, 2, 12,
  • ул. Кутузова 45,
  • ул. Н. Руднева, 62, 64, 64-а, 64-в,
  • пр. Ленина, 115-а, 115-б, 113,
  • ул. Академика Павлова, 2,
  • ул. Металлургов, 49-б, 55, 55-а, 59, 59-а, 63, 63-а, 65-а, 57-а, 57, 63, 55, 61-а, 61,
  • ул. Приупская, 9-в, 11-б,
  • 1-й пр-д Металлургов, 4, 6,
  • ул. Кутузова,15, 19, 21, 17,
  • ул. Баженова, 12-а,
  • ул. Глухополянская, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),
  • ул. Ново-Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а,
  • ул. Гастелло, 1, 1-а,
  • 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49.
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