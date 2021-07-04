Туляки: «Неработающая канализация в ЖК «Скуратовский» уже 4 года льется в пруд»

В 2017 году жителям соседней деревни Тихвинка пообещали, что займутся бесхозной канализацией. Но от слов к делу перехода не случилось.

За четыре года пруд рядом с деревней Тихвинка превратился в отстойник. А жизнь самих людей в ад. Постоянная вонь от канализации, что идет от новостроек ЖК «Скуратовский», в буквальном смысле отравляет каждый день. Именно поэтому в редакцию Myslo вновь обратились жители деревни Тихвинка.

Мы писали о проблеме в 2017 году. После публикаций этот вопрос обсуждался на самых разных уровнях власти в ведомствах.

В администрации города поясняли, что причиной всему канализационный насос жилого комплекса, который выходит из строя.

– Предусмотрено строительство канализационной насосной станции в поселке Северный и напорного коллектора длиной 5 км, отводящего стоки от деревни Варваровка, поселка Северный и Менделеевский с последующим отводом стоков в построенный напорный коллектор в Скуратово и далее на городские очистные сооружения, – пояснили тогда в пресс-службе. – После реализации данного проекта сброс неочищенных стоков в водные объекты будет ликвидирован. Срок выполнения проектно-изыскательских работ – до 30 декабря 2017 года. Выполнение строительно-монтажных работ – 2018 – 2020 годы.

Жители в поисках решения проблемы обращались на прямую линию прокурора Тульской области – к Александру Козлову.

Министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов обещал, что также будет заниматься проблемой. Он заявлял, что администрация поселка Северный оформит бесхозные коммунальные сети и не будет допускать разлития канализации на рельеф местности.

Сейчас уже середина 2021 года, но история остается актуальной. По словам жителей, ситуация стала еще хуже.

– Тротуар скоро утонет в фекалиях. Причём, у жильцов ЖК не пахнет, они находятся на верху, а мы внизу, – рассказывает в обращении одна из жительниц деревни. – Я поднималась к ним: хорошо, чисто, сухо. А у нас окна открыть нельзя, машины ездят, ветерок подул… аромат.

Жители просят администрацию города, в том числе главу администрации Тулы Дмитрия Миляева обратить внимание на экологическую катастрофу деревни Тихвинка и ЖК «Скуратовский».