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Туляк ради шутки выстрелил в подростков и теперь отправится в колонию

Туляк ради шутки выстрелил в подростков и теперь отправится в колонию

Шутка не удалась. Хотя повреждения, полученные потерпевшими, были несерьезными.

Вынесен обвинительный приговор 26-летнему жителю Тулы за стрельбу по подросткам из страйкбольного оружия. Мужчина обвинялся в  хулиганстве, совершенном с применением предмета в качестве оружия — ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Вечером 23 апреля находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник прогуливался вместе с 28-летним товарищем и у одного из домов на улице Галкина несколько раз выстрелил из электропневматического автомата в 20-летнего туляка. Пуля попала ему в левое бедро, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Затем на улице Максимовского мужчина открыл стрельбу по группе подростков, попав в 13-летних парней. Во всех случаях серьезного вреда здоровью причинено не было.

Электропневматический автомат, применяемый для игры в страйкбол, обвиняемый взял в тот вечер в квартире своего родственника.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал и пояснил, что стрелять начал ради шутки.

Уголовное дело находилось на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Суд приговорил шутника к 1,5 годам исправительной колонии общего режима, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, во время задержания злоумышленника его 28-летний знакомый, находившийся рядом с ним, применил насилие в отношении полицейского. Уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), в июне 2021 года рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 20:40 +6
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Страйкбольное оружиестрельба по подросткам
Место
ТулаТульская область
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