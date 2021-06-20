Статистика за сутки: в Тульской области 95 новых случаев коронавируса и 7 смертей
Такие данные приводит оперштаб Москвы.
За минувшие сутки коронавирус выявлен у 95 жителей Тульской области, 63 человека выздоровели, 7 – скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 41 387 жителей региона, 38 662 из них вылечились от вируса, 2 155 пациентов скончались.
В регионах ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлено 17 611 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 003 (17,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 316 826 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 450 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 129 361 человек.
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