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Алексей Дюмин медикам: «Спасибо вам за напряженный труд, ответственный подход и самоотверженность»

Алексей Дюмин медикам: «Спасибо вам за напряженный труд, ответственный подход и самоотверженность»

Алексей Дюмин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

Приводим полный текст поздравления:

«Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем всех, кто стоит на страже здоровья, а нередко и жизни людей. В больницах и медицинских центрах, в поликлиниках и ФАПах, на скорой помощи – вы облегчаете страдания больных, возвращаете им здоровье.

При этом уже больше года вы принимаете на себя главный удар в борьбе с ковидом, которую сейчас ведут вся наша страна, весь мир. И сегодня вы делаете все, чтобы защитить людей от этой болезни, наращивая темпы вакцинации.

Спасибо вам за напряженный труд, ответственный подход к делу и самоотверженность. За то, что вы – всегда на посту и всегда готовы помочь пациентам. За ваш профессионализм, неравнодушие и отзывчивость.

Желаю здоровья, благополучия, всего самого доброго вам и вашим семьям». 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:27 0
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Алексей Дюмин
Место
Тульская областьТула
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