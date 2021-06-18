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Конкурс «Призвание – учить!»: В Тульской области поощрят лучших педагогов

Конкурс «Призвание – учить!»: В Тульской области поощрят лучших педагогов

18 июня губернатор Алексей Дюмин и учредитель благотворительного фонда «Эмпатия», предприниматель Михаил Шелков подписали соглашение о сотрудничестве.

В июне в регионе стартует новый региональный конкурс с призами «Призвание – учить!». Организаторы конкурса - министерство образования Тульской области и благотворительный фонд «Эмпатия». 

Всего в конкурсе 11 номинаций для педагогов, которые работают в Тульской области. Это и молодые учителя со стажем работы от 1 года до 3 лет, и опытные педагоги. Свои номинации есть для мастеров профессионального образования и производственного обучения, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс пройдет дистанционно. Учителям необходимо подать заявление на портале Госуслуг и разместить материалы, отражающие опыт своей деятельности.



Алексей Дюмин напомнил, что кадры были и остаются ключевым фактором развития всех сфер, особенно образования. И для мотивации и личностного роста педагогов в регионе проводятся конкурсы профессионального мастерства, конференции, методические семинары, круглые столы, выставки, в том числе всероссийского уровня.

Алексей Дюмин

Сегодня с благотворительным фондом «Эмпатия» мы подписали соглашение, которое даст старт новому региональному конкурсу для педагогов «Призвание – учить!». Оно нацелено на поддержку наших учителей. Мы хотим не на словах, а на деле поддержать педагогов. Рассчитываем, что конкурс станет для них дополнительным стимулом к повышению профессионального мастерства. Мы проводим для наших учителей выездные конкурсы, обучающие семинары на базе МГУ, конференции, когда к нам приезжает профессорско-преподавательский состав МГУ, МГИМО. Этот конкурс даст дополнительную поддержку для наших учителей.

Губернатор поблагодарил руководство фонда и лично Михаила Шелкова, основателя фонда «Эмпатия», за сотрудничество и поддержку региональной инициативы.

Михаил Шелков

Это возможность выделить лучших, самых достойных учителей области и наградить их за тяжелый труд. Мы все учились в школе и все благодарны учителям, которые нас вырастили. Учителя очень важны. Воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в институте... Неважно. Если у нас не будет достойных учителей, то у нас не будет ни инженеров, ни космонавтов, ни врачей. У нас никого не будет. И я считаю, что в данном случае бизнес просто обязан поучаствовать и сделать максимум из того, чего достойны эти люди.

Соглашение о сотрудничестве с Тульской областью для меня лично и для Фонда — это большой шаг вперед. Шаг к тому, чтобы находить и поддерживать еще больше педагогов, наделенных особым даром наставничества и способностью разглядеть в учениках уникальность. То, каким будет общество завтра, находится в руках учителей. И я благодарен Алексею Геннадьевичу за то, что уже сегодня мы объединяем усилия, чтобы о них позаботиться.

Конкурс продлится до конца сентября. Лучшие педагоги будут названы на Фестивале науки и технологий, который состоится в творческом индустриальном кластере «Октава» в рамках празднования Дня учителя.

Победители конкурса получат призы: по 100 тыс. рублей единовременно или по 15 и 20 тыс. рублей в течение 12 месяцев.

В общей сложности Фонд планирует выделить на поддержку победителей конкурса 8 млн рублей, включая налоги, которые он возьмет на себя. Отдельные призы для участников конкурса подготовит кластер «Октава».

 

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 18:49 0
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Люди
Алексей ДюминМихаил Шелков
Место
Тульская областьтворческий индустриальный кластер Октава
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