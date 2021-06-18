Жилые комплексы на ул. Маргелова, Веневском шоссе и новый «Макдоналдс»: что построят в Туле в ближайшие годы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На заседании рассмотрели вопрос о строительстве 25-этажного дома в Туле, по адресу: ул. Сурикова, д. 12. Планируется, что застройщик примет участие в софинансировании проекта строительства автодороги, которая свяжет ул. Макаренко и 5-й Лихвинский проезд. Валерий Шерин рекомендовал обеспечить пешеходную доступность между многоквартирным домом и Калужским шоссе, где строятся спортивные объекты.

Продолжится жилая застройка вдоль ул. Маргелова. Там планируется построить восемь 25-этажных жилых домов, а также два детских сада на 240 мест, школу на 860 мест, здание поликлиники, рассчитанное на 250 посещений в смену, а также подземные паркинги, котельную, очистные сооружения. В нежилых помещениях домов откроют магазины, отделение почты, аптечные пункты, участковый пункт полиции. В планах у застройщика – строительство дороги от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе и реконструкция Крутоовражного проезда.

Одобрен проект строительства жилого комплекса из шести 8-этажных домов на Веневском шоссе. Также там построят детский сад на 160 мест и школу на 600 мест. В нежилых помещениях первого этажа разместится врачебная амбулатория и участковый пункт полиции.

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» планирует построить многофункциональный спортивный комплекс на ул. Санаторной, который сможет принимать всероссийские соревнования по волейболу, баскетболу и легкой атлетике.

Кроме того формирование земельных участков для строительства автомойки на ул. Октябрьской, 296, магазинов на ул. Демонстрации, 44 и в пос. Молодежный, ресторана «Макдоналдс» на Новомосковском шоссе, 9, а также промышленного здания на ул. Щекинской и комплекса зданий на Алексинском шоссе.