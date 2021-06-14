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Жители тульской Гостеевки не дождались и сами засыпали ямы на дороге

Жители тульской Гостеевки не дождались и сами засыпали ямы на дороге

Они три недели ждали, когда приедет трактор и засыплет ямы, но этого не случилось.

Жители Гостеевки восемь лет ждали ремонта дорог в деревне. Первые обращения по этому поводу датированы еще 2013 годом. И каждый раз они получали в ответ обещание поставить их в планы на ближайшие годы. Но дальше дело не шло.

В этом году жителям удалось добиться хотя бы асфальтовой срезки. Ее привезли в конце мая и ссыпали на обочину. Люди подождали три недели, а потом «поняли, что писать и звонить в администрацию бесполезно, и около 40 человек вышли на ремонт дороги с лопатами и тележками».

– Они обещали сделать ямочный ремонт в Гостеевке на улице без названия и на ул. Центральной, приехала машина с жидким асфальтом, залила 2 ямы и уехала. Потом на Богородицкую привезли 2 машины среза, и он стоял 3 недели. Трактор так и не дали, и жители тележками кто куда отвезли и раскидали на Богородицкой на протяжении 700 метров. А деревню и Центральную так никто и не делает, – рассказала Светлана. 

Результаты трудов жители опубликовали в группе «Тула жесть». В комментариях им ответила администрация города:

– Сформированным планом работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании город Тула в рамках выделенных ассигнований на 2021 год ремонт данной дороги не предусмотрен и будет рассмотрен при перспективном планировании работ на последующие годы. Так же возможность решения поставленного Вами вопроса предусмотрена в рамках программы «Народный бюджет». Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, местных бюджетов, населения муниципального образования Тульской области, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в денежной форме в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Изучить правила участия в программе «Народный бюджет» и ознакомиться с формой заявки и протокола Вы можете на портале www.or71.ru.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:44 +7
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