Из Ясной Поляны санавиация эвакуировала женщину

В блоге «Народный журналист» читатель Myslo reallook накануне опубликовал заметку о том, что под Ясной Поляной прямо на автомобильную дорогу между поворотом на больницу и парковкой для туристов вечером пятницы, 4 июня, приземлился вертолет санавиации.

«Если учения то странные. А если нет - так под боком Яснополянская больница. Возможно аварийная посадка», – рассказал читатель.

Как стало известно Myslo, вертолет прилетел из Суворова, чтобы оказать помощь женщине, страдающей сахарным диабетом. Ей экстренно потребовалась специализированная медицинская помощь.

Прибывшие на вызов медики благополучно доставили пациентку в профильную больницу.