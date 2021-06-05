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Из Ясной Поляны санавиация эвакуировала женщину

Из Ясной Поляны санавиация эвакуировала женщину

Пациентке потребовалась специализированная помощь.

В блоге «Народный журналист» читатель Myslo reallook накануне опубликовал заметку о том, что под Ясной Поляной прямо на автомобильную дорогу между поворотом на больницу и парковкой для туристов вечером пятницы, 4 июня, приземлился вертолет санавиации.

«Если учения то странные. А если нет - так под боком Яснополянская больница. Возможно аварийная посадка», – рассказал читатель.

Как стало известно Myslo, вертолет прилетел из Суворова, чтобы оказать помощь женщине, страдающей сахарным диабетом. Ей экстренно потребовалась специализированная медицинская помощь.

Прибывшие на вызов медики благополучно доставили пациентку в профильную больницу.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:16 +3
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Место
ТулаТульская областьЯсная Поляна
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