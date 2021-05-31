Дом Волконского в «Ясной Поляне» превратят в музейно-образовательный центр

Фото из архива Myslo.

Администрация государственного заповедника «Ясная Поляна» объявила тендер на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия. На оплату работы проектировщика планируют направить до 6,7 млн, полученных учреждением в виде субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает RosTender.info.

К тендеру допустят только обладателей лицензии Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Подрядчику перед работой над проектом предстоит провести комплексные научные исследования. Эскизный проект реставрации должен будет получить заключение историко-культурной экспертизы. Готовый проект, как ожидается, предоставят заказчику до конца этого года.

Известно, что музей планирует использовать здание как музейно-образовательный центр. Согласно материалам тендера, общая площадь здания составляет 567,4 кв. м. В ходе реставрации и ремонта в нем создадут зал для конференций и занятий музейной педагогикой, выставочный зал по тематике «педагогика» и две выставочные галереи. В доме сохранятся кабинеты дирекции музея и холл, будут оборудованы технические помещения для выставочного и учебно-образовательного инвентаря

и оборудования и гардеробы для посетителей.

Дом Волконского — самая ранняя постройка в усадьбе Льва Толстого. При жизни писателя здесь располагались скотный двор, склад зерна, прачечная и черная кухня, а также комнаты управляющего и мастерская Татьяны Толстой. В настоящее время в Доме Волконского расположены дирекция музея, служебные кабинеты, книжные фонды, отдел педагогики, библиотека

и выставочный зал.