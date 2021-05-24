Не баландой единой: в тульской колонии выбрали лучшего повара

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В пенитенциарных учреждениях региона эту профессию осваивают 170 человек.

В ИК № 1 УФСИН России по Тульской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди осужденных, осваивающих поварскую профессию. Участники соревновались в профессиональном мастерстве, демонстрировали теоретические знания и навыки работы на кухне.

Повара, прошедшие обучение, востребованы не только в исправительных учреждениях, но и на региональном рынке труда. В текущем учебном году освоить профессию повара захотели более 170 осужденных. В практической части конкурса осужденные соревновались в приготовлении холодных закусок.

Блюда оценивали члены жюри – представители администрации исправительной колонии № 1 и мастера производственного обучения. Победителя определяли по сумме балов, набранных за знания тонкостей поварского искусства и практическим навыкам приготовления блюд.

Победитель практического этапа, приготовивший самый вкусный овощной салат, будет представлять учреждение на втором этапе областного смотра-конкурса поварского мастерства среди осужденных.