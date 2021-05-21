Суд обязал администрацию Белева разобраться с домами-развалюхами и аварийными памятниками истории

Прокуратура Белевского района в ходе проверки выявила, что местная администрация не принял меры по надлежащему содержанию неэксплуатируемых нежилых зданий, ранее занимаемых районной больницей в Белеве, детским садом в д. Зубково, школой в д. Фединское, интернатом в п. Бобрики, а также трех многоквартирных домов по ул. Кирпичный Завод в районном центре.

«Техническое состояние зданий представляет существенную опасность для граждан, в том числе для несовершеннолетних, вследствие их частичного разрушения и наличия свободного доступа к ним», – говорится в тексте сообщения пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Кроме того, администрация муниципального образования не приняла решение о дальнейшем использовании помещений восьми многоквартирных домов, с 2006 года признанных непригодными для проживания, среди которых «Дом жилой, кон. XIX в.», «Реальное мужское училище, кон. XIX – нач. XX в.» и «Усадьба городская, 2-я пол. XIX в.» являются исторически ценными объектами.

По иску прокурора, предъявленному в интересах неопределенного круга лиц, суд обязал администрацию района в течение шести месяцев принять меры к надлежащему содержанию указанных нежилых зданий, ограничить в них доступ, а также в течение одного месяца принять решение о дальнейшем использовании непригодных для проживания жилых домов.

Суд апелляционной инстанции 18 мая 2021 года оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу органа местного самоуправления – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.