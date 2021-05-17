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Дело о мене Центрального стадиона на депо в Туле: в суд прибыл Валерий Шерин

Дело о мене Центрального стадиона на депо в Туле: в суд прибыл Валерий Шерин

Сегодня, 17 мая, в Советском районном суде проходит очередное заседание.

Как сообщает корреспондент Myslo, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин дает показания в суде по делу о мене Центрального стадиона на депо.

Шерин должен был явиться на судебное заседание еще 15 апреля, однако в тот день он находился в командировке.

Напомним, допрошенный ранее бывший глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что впервые вопрос о мене стадиона обсуждался на совещании в резиденции «Богучарово», где присутствовал и Валерий Шерин. На тот момент он занимал пост министра имущественных и земельных отношений Тульской области.

Подробный репортаж из зала суда читайте позже на Myslo.

 

Напомним, обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она в конце 2014 — начале 2015 года превысила должностные полномочия, согласовав такую сделку. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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