Дело о мене Центрального стадиона на депо в Туле: в суд прибыл Валерий Шерин

Как сообщает корреспондент Myslo, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин дает показания в суде по делу о мене Центрального стадиона на депо.

Шерин должен был явиться на судебное заседание еще 15 апреля, однако в тот день он находился в командировке.

Напомним, допрошенный ранее бывший глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что впервые вопрос о мене стадиона обсуждался на совещании в резиденции «Богучарово», где присутствовал и Валерий Шерин. На тот момент он занимал пост министра имущественных и земельных отношений Тульской области.

Подробный репортаж из зала суда читайте позже на Myslo.

Напомним, обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она в конце 2014 — начале 2015 года превысила должностные полномочия, согласовав такую сделку. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.