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Закрасили сплошную: левый поворот и разворот на проспекте Ленина в Туле всё же запретили

Закрасили сплошную: левый поворот и разворот на проспекте Ленина в Туле всё же запретили

Разрывы в двойной сплошной 17 мая ликвидировали напротив областной прокуратуры и Газпрома.

Как стало известно Myslo, накануне в областном центре наконец закрасили двойные сплошные на проспекте Ленина в районе домов №55 и 79. Ранее там были разрешены левый поворот и разворот. А напротив дома №55 таких разрывов и вовсе было два. 

Напомним, 19 апреля 2021 года администрация Тулы распространила информацию о том, что с 10 мая 2021 года на пр. Ленина в районе дома №55 введен запрет на совершение маневров в виде левого поворота и разворота. И обещала нанести разметку. Но всю неделю запрет был введен лишь на бумаге.

Но с 17 мая тут нельзя поворачивать налево – теперь уже точно.

Возможность повернуть налево без светофора с проспекта Ленина осталась только в районе пересечения с улицей Циолковского. 

Напомним: изменение схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети Тулы сделано в целях ликвидации причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, ликвидации очага аварийности.

К слову, ГИБДД не один год пыталась внедрить здесь запрет левых поворотов из-за повышенной опасности ДТП.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:15 +5
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