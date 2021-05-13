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Тульский экзотариум становится виртуальным
Фото Тульского областного экзотариума.

Тульский экзотариум становится виртуальным

Проект «Виртуальный зоопарк» поможет удивительному миру живой природы войти в каждый дом с помощью современных технологий.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура», являющегося частью национального проекта «Культура», Тульский областной экзотариум закупил оборудование для повышения качества контента, размещаемого в соцсетях учреждения в рамках реализации проекта «Виртуальный зоопарк».



В настоящий момент среди реализованных проектов – «Красная книга Тульской области», «Хвостатая сказка».

Серию этих программ уже можно увидеть на официальном youtube-канале зоопарка и в группе ВКонтакте.

Проекты в процессе реализации:

  • «Ночной зоопарк»,
  • «Биологи против фильмов ужасов»,
  • «Прогулки с натуралистом»,
  • «Даша, кто это?»,
  • «Вести из лабораторий».

Благодаря появлению новых экшен-камер в экзотариуме готовы к запуску детского проекта «Зооакадемия онлайн», направленного на привлечение широкой родительской и детской аудитории. В видеопроектах экзотариума, выпускаемых в соцсетях и на видеохостингах зоопарка, на текущий момент качество видео и звука оставляет желать лучшего, так как съемки велись исключительно на мобильный телефон, что отсекало часть аудитории, заинтересованной в получении качественного видеоконтента.

Эти проблемы будут решены с помощью нового оборудования, также существенно увеличится скорость и качество монтажа, что позволит чаще выпускать видеоролики. Кроме того, техника позволит оборудовать студию, в которую можно будет пригласить гостей для обсуждения злободневных вопросов, снимать и монтировать более длинные видеоролики, имеющие рекреационное и воспитательное значение, а также осуществлять съемочные мероприятия за пределами зоопарка, в полевых условиях.

В экзотариуме живут не только дневные животные, но и предпочитающие сумеречный и ночной образ жизни. Увидеть их активную фазу стало возможным благодаря появлению осветительного оборудования.

Уже совсем скоро появится замечательная возможность побывать в нашем зоопарке людям, в силу территориальных преград или физических ограничений не имеющим возможности сделать это самостоятельно. Экскурсоводы уже подготовили материал для проведения частных и коллективных онлайн-экскурсий. 

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