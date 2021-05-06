новости
новости
Регистрация
Туляки могут посетить агитпоезд Минобороны России

Туляки могут посетить агитпоезд Минобороны России

Он будет открыт для посещения 8 и 9 мая.

В рамках военно-патриотической акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» 8 мая в Тулу прибудет агитпоезд Министерства обороны РФ, который будет открыт для посещения с 10:00 до 15:00 и 9 мая с 10:00 до 15:00.
 
В состав эшелона поезда входят исторический вагон с музейным комплексом, тематические вагоны, отражающие новейшие достижения современной армии, место и роль молодежи в повседневной жизни Вооруженных Сил Российской Федерации, работу военных медиков в период пандемии, образцы новейшей техники и вооружения на открытых платформах, сценическую площадку.
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:50 −1
Другие статьи по темам
Прочее
ТулапоездакцияДень Победы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Номер закрыт, перегруз»: туляк снял на видео, как большегрузы проезжают весовой контроль
«Номер закрыт, перегруз»: туляк снял на видео, как большегрузы проезжают весовой контроль
В Туле вторую неделю ищут пропавшего человека
В Туле вторую неделю ищут пропавшего человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.