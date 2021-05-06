Туляки могут посетить агитпоезд Минобороны России

Он будет открыт для посещения 8 и 9 мая.

В рамках военно-патриотической акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» 8 мая в Тулу прибудет агитпоезд Министерства обороны РФ, который будет открыт для посещения с 10:00 до 15:00 и 9 мая с 10:00 до 15:00.

В состав эшелона поезда входят исторический вагон с музейным комплексом, тематические вагоны, отражающие новейшие достижения современной армии, место и роль молодежи в повседневной жизни Вооруженных Сил Российской Федерации, работу военных медиков в период пандемии, образцы новейшей техники и вооружения на открытых платформах, сценическую площадку.